MARCHÉ D’ARGONNE Plateau Sainte Anne Clermont-en-Argonne, 7 octobre 2023, Clermont-en-Argonne.

Clermont-en-Argonne,Meuse

C’est dans une ambiance festive et champêtre que vous pourrez découvrir ou redécouvrir de nombreux exposants proposant produits du terroir et artisanat lors du 15ème marché d’automne.

Tout au long de la journée, des animations variées pour petits et grands vous seront proposées : animation médiévale avec « Les Barbiers Fous », animation musicale avec « Trio Blendy », concours : « L’eau c’est la vie ! ».

Une restauration artisanale sur place ainsi qu’une buvette vous seront également proposées tout au long de la journée.. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. 0 EUR.

Plateau Sainte Anne

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



In a festive, pastoral atmosphere, discover or rediscover the many exhibitors offering local produce and crafts at the 15th Autumn Market.

Throughout the day, there’ll be a variety of entertainment for young and old, including medieval entertainment with « Les Barbiers Fous », musical entertainment with « Trio Blendy », and a competition entitled « L’eau c’est la vie!

Catering and refreshments will also be available throughout the day.

En un ambiente festivo y campestre, podrá descubrir o redescubrir los numerosos expositores que ofrecen productos locales y artesanía en el 15º mercado de otoño.

¡A lo largo del día, habrá animaciones variadas para grandes y pequeños, como animaciones medievales con « Les Barbiers Fous », animaciones musicales con « Trio Blendy » y un concurso titulado « L’eau c’est la vie!

También habrá servicio de catering y refrescos durante todo el día.

In einer festlichen und ländlichen Atmosphäre können Sie auf dem 15. Herbstmarkt zahlreiche Aussteller entdecken oder wiederentdecken, die regionale Produkte und Kunsthandwerk anbieten.

Den ganzen Tag über werden Ihnen verschiedene Animationen für Groß und Klein angeboten: mittelalterliche Animation mit « Les Barbiers Fous », musikalische Animation mit « Trio Blendy », Wettbewerb: « Wasser ist Leben! ».

Den ganzen Tag über werden Ihnen außerdem handwerklich hergestellte Speisen und Getränke angeboten.

