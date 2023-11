Plateau partagé de danse : Tragédie Extended & Small is beautiful MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Laissez-vous emporter par un souffle jubilatoire avec l’extension de la pièce Tragédie d’Olivier Dubois et par un élan qui fait des voix et des corps des passeurs d’intimité avec le Collectif ARNA et la Compagnie De l’Air dans l’Art

TRAGÉDIE EXTENDED

Le collectif ARNA aborde la pièce Tragédie à travers une réécriture resserrée intitulée Tragédie Extended, cousue main par la Compagnie Olivier Dubois. Le collectif ARNA reprend plusieurs moments saillants de la chorégraphie initiale pour aboutir à une courte forme d’environ 30 minutes. La transmission de cette pièce marquante du répertoire contemporain est orchestrée par Sébastien Ledig, interprète dès la création en 2012, Pour ce projet, le collectif a réuni 11 danseuses et danseurs. Le Collectif ARNA a déjà présenté ce projet en 2022 à Fait Maison et à la Maison de la Danse de Lyon dans le cadre des Rencontres Danse en Amateur. En mars 2023, c’est Essonne Danse qui les a accueilli.

Collectif ARNA

Le collectif ARNA est constitué de danseur.se.s aux parcours variés, s’étant découvert.e.s lors de projets amateurs initiés par la MPAA et la compagnie De l’Air dans l’Art. Au fil des expériences, des affinités et des liens forts se sont créés. Ce groupe à la géométrie variable multiplie depuis les occasions de se retrouver sur un tapis de danse et goûte aux plaisirs de la création comme à ceux du répertoire. En janvier 2022, ARNA a présenté Et après ?, tentative énergique de « fêter la fatigue », une courte forme élaborée sous l’œil complice de Sylvère Lamotte de la compagnie Lamento. Retenu par le Centre National de la Danse pour son projet Danse en Amateur et Répertoire, ARNA aborde au printemps 2022 le travail d’Olivier Dubois

Distribution :

Marine Da Costa , Frankie Rico Sanz , Magdalena Bukowiec, Carla Ribay , Fabien Monrose, Camille Dandelot, Jules Espiau, Hervé Guinet , Sarah Besnainou-Legrand , Mathieu Weiler, Reda Ricci Avec le soutien du Centre National de la Danse de Pantin, de la Maison de la Danse de Lyon, de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs,de Micadanses. de Mains d’Oeuvres

SMALL IS BEAUTIFUL

Pièce de 20 minutes pour 10 danseurs et danseuses de la compagnie de l’Air dans l’Art.

Small is beautiful est un élan pour faire émerger de nos simples gestes d’attention la possibilité d’une vraie rencontre, permettre à nos énergies respectives de se déployer au service du groupe, faire de nos voix et de nos corps dansants des passeurs d’intimité au seuil du gigantisme mondial. Il s’agit de révéler nos gestes quotidiens, nos attentions, nos manières de prendre soin les uns des autres pour recouvrer une certaine « puissance de la douceur ».

Compagnie de l’Air dans le

Créée en 2008 la Compagnie De l’Air dans l’Art propose des promenades chorégraphiques et spectacle en danse escalade, danse contemporaine et cirque, sous le regard de Ghislaine Tétier. En 2012, la Compagnie prend un tournant en participant à l’hommage à Dominique Bagouet. Passionnés et avide de culture dansée, les étudiants devenus enseignant, instituteur, chercheur, notateur, danseur, circassien, informaticien …, décident ensemble de reprendre du répertoire varié de la danse contemporaine. C’est ainsi que la Compagnie a obtenu à plusieurs reprises la Bourse Danse en Amateur et Répertoire du CND Pantin. Les danseurs de la compagnie prennent plaisir à remonter des œuvres complexes d’un point de vue chorégraphique. Les choix de répertoire s’orientent au fil des années vers des chorégraphies où l’humain devient le point central : entraide, amitié, solidarité, contact, souffle commun….En 2020, elle fait appel à Mayalen Otondo pour la création de Small is beautiful. Extraits de Jours étranges et So Schnell , Déserts d’amour- Dominique Bagouet, Premier Boléro- Odile Duboc Deuxième mouvement de Rosas danzt Rosas-Anne Teresa de Keersmaeker Extraits Le Sacre du Printemps -Pina Bausch Set and reset/reset -Trisha Brown Extraits de Frame(d) -Sidi Larbi Cherkaoui / Damien Jalet ,Tout autour- Rachid Ouramdane.

Distribution :

Danseuses et danseurs : Sarah Besnainou, Blandine Brasseur, Clément Despres, Elsa Duneigre, Laurianne Faure, Benoît Forgette, Manon Kolosa, Sarah Locar, Fabien Monrose, Annaëlle Toussaere

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/tragedie-extended-small-beautiful +33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=576&lng=1

© DR