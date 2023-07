Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Irati : Etxola Irati Plateau Irati Lecumberry, 4 août 2023, Lecumberry.

Lecumberry,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec des bergères en AOP Ossau-Iraty de 14h à 18h et animations autour du pastoralisme et de l’environnement. Sur inscription..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 18:00:00. EUR.

Plateau Irati

Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Ossau-Iraty PDO shepherdesses from 2pm to 6pm, and activities focusing on pastoralism and the environment. Registration required.

Encuentro con las pastoras de la DOP Ossau-Iraty de 14.00 a 18.00 horas y actos centrados en el pastoreo y el medio ambiente. Inscripción obligatoria.

Treffen mit Schäferinnen der g.U. Ossau-Iraty von 14 bis 18 Uhr und Animationen rund um die Schäferei und die Umwelt. Mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque