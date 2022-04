Plateau Humour Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Plateau Humour Hendaye, 30 avril 2022, Hendaye. Plateau Humour Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2022-04-30 – 2022-04-30 Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Organisé par Show Bask Go On. Fonds reversés en soutien à l’Ukraine, ainsi qu’à l’association “Sourire Abidji”. Organisé par Show Bask Go On. Fonds reversés en soutien à l’Ukraine, ainsi qu’à l’association “Sourire Abidji”. +33 5 59 48 23 58 Organisé par Show Bask Go On. Fonds reversés en soutien à l’Ukraine, ainsi qu’à l’association “Sourire Abidji”. Sow Bask Go on

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Ville Hendaye lieuville Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Plateau Humour Hendaye 2022-04-30 was last modified: by Plateau Humour Hendaye Hendaye 30 avril 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques