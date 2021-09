Bois-Colombes Captain Fox Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Plateau humour Captain Fox Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine

Plateau humour Captain Fox, 19 novembre 2021, Bois-Colombes. Plateau humour

Captain Fox, le vendredi 19 novembre à 21:00

Quoi de mieux que l’humour pour se détendre entre amis ou en famille !? Démarrez le weekend avec une bonne dose de rire au Captain Fox le vendredi 19 Novembre !

Réservation recommandée

Soirée Stand-Up le 19 Novembre ! Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Captain Fox Adresse 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Ville Bois-Colombes lieuville Captain Fox Bois-Colombes