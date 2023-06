Éclat(s) de Rue 2023 : The Masacrade Plateau Dunois Caen, 13 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de cette 9ème édition du festival d’Eclat(s) de Rue, retrouvez le spectacle de cirque The Masacrade de la compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes, le 13 Juillet à partir de 20h.



Masacrade, une tragi-comédie, sur fond de voltige suicidaire. Une pièce de cirque sur l’absurdité de la vie et la place de la mort.

Quand la mort devient une obsession, que reste-t-il de la vie ? Dans cette perpétuelle quête de sens de l’existence, quel est celui de la mort ? Laissons place à l’essence du deuil ; celle sans qui le trépas n’aurait pas de substance … place à la vie..

2023-07-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-13 20:50:00. .

Plateau Dunois Rue Fernand Léger

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the 9th edition of the Eclat(s) de Rue festival, enjoy the circus show The Masacrade by the Marcel et ses Drôles de Femmes company, on July 13 from 8pm.

Masacrade, a tragi-comedy set against a backdrop of suicidal acrobatics. A circus play about the absurdity of life and the place of death.

When death becomes an obsession, what’s left of life? In this perpetual quest for the meaning of existence, what is the meaning of death? Let’s give way to the essence of mourning, without which death would have no substance… make way for life.

En el marco de la 9ª edición del festival Eclat(s) de Rue, el espectáculo de circo La Masacrade de la compañía Marcel et ses Drôles de Femmes se podrá ver el 13 de julio a partir de las 20:00 horas.

La Masacrade, una tragicomedia con acrobacias suicidas como telón de fondo. Una obra de circo sobre el absurdo de la vida y el lugar de la muerte.

Cuando la muerte se convierte en una obsesión, ¿qué queda de la vida? En esta búsqueda perpetua del sentido de la existencia, ¿cuál es el sentido de la muerte? Dejemos paso a la esencia del duelo, sin la cual la muerte no tendría sustancia… dejemos paso a la vida.

Im Rahmen der 9. Ausgabe des Festivals Eclat(s) de Rue findet am 13. Juli ab 20 Uhr die Zirkusvorstellung The Masacrade der Kompanie Marcel et ses Drôles de Femmes statt.

Masacrade, eine Tragikomödie vor dem Hintergrund einer selbstmörderischen Voltigierkunst. Ein Zirkusstück über die Absurdität des Lebens und den Platz des Todes.

Wenn der Tod zur Obsession wird, was bleibt dann noch vom Leben übrig? Welchen Sinn hat der Tod in dieser ständigen Suche nach dem Sinn des Daseins? Machen wir Platz für die Essenz der Trauer; die Essenz, ohne die das Sterben keine Substanz hätte … platz für das Leben.

