Éclat(s) de Rue 2023 : Les Misérables Plateau Dunois Caen, 13 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de cette 9ème édition du festival d’Eclat(s) de Rue, retrouvez le spectacle de théâtre de rue Les Misérables le 13 Juillet à partir de 18h30.



Raconter une histoire aussi triste et sombre que Les Misérables de Victor Hugo maintenant, est-ce une bonne idée ?

Ce duo revisite ce roman-phare du XIXème siècle pour en extraire un spectacle tout public et interactif bien à leur sauce, façon bibliothèque rose… pas si rose que ça !.

2023-07-13 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-13 19:15:00. .

Plateau Dunois Rue Fernand Léger

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the 9th edition of the Eclat(s) de Rue festival, enjoy the street theater show Les Misérables on July 13, starting at 6:30pm.

Is it a good idea to tell a story as sad and dark as Victor Hugo’s Les Misérables now?

This duo revisits this seminal 19th-century novel to create an all-ages, interactive show that’s right up their alley, like a pink library… not so pink after all!

En el marco de la 9ª edición del festival Eclat(s) de Rue, el espectáculo de teatro de calle Los Miserables se representará el 13 de julio a partir de las 18.30 h.

¿Es una buena idea contar ahora una historia tan triste y oscura como Los Miserables de Victor Hugo?

Este dúo revisita esta novela seminal del siglo XIX para producir un espectáculo interactivo para todas las edades, con su propio estilo de biblioteca rosa… ¡no tan rosa después de todo!

Im Rahmen der 9. Ausgabe des Festivals Eclat(s) de Rue findet am 13. Juli ab 18.30 Uhr die Straßentheateraufführung Les Misérables statt.

Ist es eine gute Idee, jetzt eine so traurige und düstere Geschichte wie Victor Hugos Les Misérables zu erzählen?

Das Duo überarbeitet diesen berühmten Roman aus dem 19. Jahrhundert, um daraus ein interaktives Spektakel für alle Zuschauer zu machen, das ganz nach ihrem Geschmack ist, im Stil einer rosa Bibliothek… nicht so rosa, wie es scheint!

