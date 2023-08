Concours de chevaux de trait Plateau du Bénou Bilhères, 3 septembre 2023, Bilhères.

Bilhères,Pyrénées-Atlantiques

Juments suitées

Epreuves PEJET

Epreuves Modèle et Allures

Pouliches de 1 à 3 ans

Buvette, restauration et cantere sur place.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Plateau du Bénou

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Brood mares

PEJET tests

Model and Paces events

Fillies from 1 to 3 years old

Refreshments, catering and canteen on site

Yeguas paridas

Eventos PEJET

Eventos Modelo y Paces

Potras de 1 a 3 años

Refrescos, catering y cantina in situ

Gezogene Stuten

PEJET-Prüfungen

Prüfungen Modell und Gangarten

Stutfohlen von 1 bis 3 Jahren

Getränkestand, Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées