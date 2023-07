Concours des chiens de berger Plateau du Bénou Bilhères, 16 juillet 2023, Bilhères.

Bilhères,Pyrénées-Atlantiques

Encouragez les bergers et leurs chiens lors de ce concours où l’homme et l’animal s’allient

pour guider les brebis sur le parcours. Une démonstration sera également effectuée sur un parcours avec des oies. Un spectacle original dans le magnifique cadre du plateau du Bénou. Découvrez également le métier de bergère et la fabrication des fromages aux côtés d’Isabelle Le Gaic, apprenez à cohabiter avec les chiens de bergers en estives avec la Pastorale Pyrénéenne et approchez les animaux de la ferme pédagogique, le tout en musique avec le groupe oloronais concert de Troisième mi-temps (12h).

Buvette et petite restauration sur place..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Plateau du Bénou

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Encourage the shepherds and their dogs during this contest where man and animal join forces

to guide the sheep on the course. A demonstration will also be made on a course with geese. An original show in the magnificent setting of the Benou plateau. Discover also the job of shepherdess and the making of cheese with Isabelle Le Gaic, learn to live with shepherd dogs in summer with the Pastorale Pyrénéenne and get closer to the animals of the educational farm, all this with the music of the Oloron band « Troisième mi-temps » (12pm).

Refreshment bar and snacks on site.

Anime a los pastores y a sus perros en esta competición en la que el hombre y el animal unen sus fuerzas

para guiar a las ovejas por el recorrido. También habrá una demostración en un recorrido con ocas. Un espectáculo original con el magnífico telón de fondo de la meseta del Bénou. También podrá descubrir el oficio de pastor y la fabricación de quesos de la mano de Isabelle Le Gaic, aprender a vivir con perros pastores en los pastos de verano de la Pastorale Pyrénéenne y acercarse a los animales de la granja educativa, todo ello con el acompañamiento musical del grupo de Oloron Concert de Troisième mi-temps (12 h).

Refrescos y tentempiés in situ.

Feuern Sie die Schäfer und ihre Hunde bei diesem Wettbewerb an, bei dem Mensch und Tier zusammenarbeiten

um die Schafe durch den Parcours zu führen. Es wird auch eine Vorführung auf einem Parcours mit Gänsen stattfinden. Ein originelles Spektakel in der wunderschönen Umgebung des Plateaus von Bénou. Entdecken Sie außerdem an der Seite von Isabelle Le Gaic den Beruf der Schäferin und die Käseherstellung, lernen Sie mit der Pastorale Pyrénéenne, wie man mit Hirtenhunden auf Sommerweiden zusammenlebt, und nähern Sie sich den Tieren auf dem pädagogischen Bauernhof. Das Ganze wird von der Olorner Band concert de Troisième mi-temps (12 Uhr) musikalisch begleitet.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées