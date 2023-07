Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Irati : ferme Beira Plateau d’Iraty – Iraty Sorho Mendive, 4 août 2023, Mendive.

Mendive,Pyrénées-Atlantiques

Visite de la cabane et explication de la vie en estive, du pastoralisme. Dégustation de fromage AOP Ossau-Iraty fermier d’estive. Une séance le matin à 10h et l’après midi à 15h. Durée 1h30 à 2h. Maximum 20 personnes. Sur inscription.

Denise est bergère et passe l’été à Iraty. Elle est toujours très heureuse d’échanger sur son métier, d’expliquer la fabrication du fromage et de faire visiter sa cabane. Elle vous offrira une dégustation et vend ses fromages fermiers d’estive AOP Ossau-Iraty en direct..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Plateau d’Iraty – Iraty Sorho

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the hut and learn about life on the mountain pastures and pastoralism. Tasting of farmhouse PDO Ossau-Iraty cheese. Morning session at 10am, afternoon session at 3pm. Duration 1h30 to 2h. Maximum 20 people. Registration required.

Denise is a shepherdess who spends her summers in Iraty. She’s always happy to talk about her job, explain how cheese is made and show visitors around her hut. She also offers tastings and sells her farmhouse PDO Ossau-Iraty cheeses direct.

Visita de la cabaña y aprendizaje sobre la vida en los pastos de montaña y el pastoreo. Degustación de queso de granja DOP Ossau-Iraty. Sesión matinal a las 10 h y sesión vespertina a las 15 h. Duración de 1h30 a 2h. Máximo 20 personas. Inscripción obligatoria.

Denise es una pastora que pasa los veranos en Iraty. Estará encantada de hablarle de su trabajo, explicarle cómo se elabora el queso y enseñarle su cabaña. Le ofrecerá una degustación y vende sus quesos de granja DOP Ossau-Iraty directamente de los pastos de montaña.

Besichtigung der Hütte und Erklärung des Lebens auf der Sommerweide und des Pastoralismus. Verkostung von Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Ossau-Iraty fermier d’estive. Eine Vorstellung am Vormittag um 10 Uhr und am Nachmittag um 15 Uhr. Dauer: 1,5 bis 2 Stunden. Maximal 20 Personen. Nach vorheriger Anmeldung.

Denise ist Schäferin und verbringt den Sommer in Iraty. Sie freut sich immer sehr, sich über ihren Beruf auszutauschen, die Käseherstellung zu erklären und ihre Hütte zu zeigen. Sie bietet Ihnen eine Käseprobe an und verkauft ihren Sommerkäse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Ossau-Iraty direkt.

