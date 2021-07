Plateau d’Humour Orgon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orgon.

Un plateau d’humour mettra en lumière 2 humoristes de la région : Marc Mengual et Erika Fischer.



Marc Mengual (25 minutes de show) : Dans Marc fait son show

Sa bonhomie, son humour direct ,l’art du détail abordant nos comportements en société mais aussi ce style unique à raconter les blagues régalera le public et ne le laissera pas une seconde sans rire en première partie de spectacle ,il rebondira sur ses grands sketches ( la plage , le berlingo , la décoration …) Dans le plus pur des styles provençaux,30 mn de spectacle tout public et tout en rire .



En deuxième partie : 1 H de spectacle avec Erika Fischer au taquet !

Erika est un vrai tsunami ,un raz de marée ,une déferlante de rire la production décline toute responsabilité en cas de crampes abdominales ,décrochage de mâchoire ou brûlure d’humour au second degré un spectacle drôle , dynamique qui peut endommager les zygomatiques .



Distanciation et masques obligatoires.



Spectacle humoristique à l’Espace Culturel Renaissance d’Orgon.

