Plateau d’humour – Oh ça va ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 5 mars 2024.

Plateau d’humour – Oh ça va ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes 5 et 6 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-05 21:00

Fin : 2024-03-06 22:15

avec Sarah Mazo, Sarah-Anna, Emi et Maxime 5 et 6 mars 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/8006-plateau-oh-ca-va-mars-2024.html

Vous les avez aimé cet été, vous les avez adoré en octobre : ils reviennent ! « Oh, ça va ! » LA troupe rennaise d’humour et de stand-up, vous a concocté encore une fois une sélection de ses meilleurs sketchs ! Rien de mieux pour combattre la morosité de l’hiver !*

*dans le cadre d’une alimentation équilibrée, ne pas dépasser les doses prescrites, en cas de persistance de la morosité, veuillez consulter les réseaux sociaux de la troupe.

Sarah Mazo :

Qu’est ce qui est vert et qui pue au fond d’un bois ? Un scout mort. Et Sarah. Mais elle adore l’humour. C’est son Étoile du Berger. Même si elle préférerait se taper le Berger, plutôt que son étoile.

Sarah-Anna :

Ne vous laissez pas avoir par son air gentillet, et embarquez dans son univers d’humour noir piquant.

Emi :

Son cerveau est une toupie qui tourne beaucoup trop vite et dans des directions surprenantes. Son énergie est bouillonnante. Attachez vos ceintures, ça va secouer.

Maxime :

Quand il n’est pas plongé dans des mondes fantastiques virtuels, il monte sur scène. Il a commencé à faire rire pour le fun, puis il a découvert qu’on pouvait gagner de l’argent.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine