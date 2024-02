Plateau d’humour – Oh ça va ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 20 février 2024.

Plateau d’humour – Oh ça va ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes 20 et 21 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-20 21:00

Fin : 2024-02-21 22:15

Avec Julie Gabriel, Valentin et Mano et Alex Kamo 20 et 21 février 1

Vous les avez aimé cet été, vous les avez adoré en octobre : ils reviennent ! « Oh, ça va ! » LA troupe rennaise d’humour et de stand-up, vous a concocté encore une fois une sélection de ses meilleurs sketchs ! Rien de mieux pour combattre la morosité de l’hiver !*

*dans le cadre d’une alimentation équilibrée, ne pas dépasser les doses prescrites, en cas de persistance de la morosité, veuillez consulter les réseaux sociaux de la troupe.

Mano et Valentin :

Entité bicéphale non répertoriée. Si l’un commence une phrase, l’autre la termine en chanson. Préparez-vous : leur univers foutraque ne cesse de s’étendre jusqu’au confins de l’absurde

Julie :

Aussi douce que votre petit doigt de pied se cognant à un coin de table, Julie Gabriel, éternelle pince-sans-rire, tente désespérément de devenir une belle personne.

Alex Kamo :

Dépressive, introvertie, n’aime pas les enfants et ne bois plus d’alcool. Alex Kamo est disponible pour animer vos mariages, anniversaires et autres célébrations.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine