La Nocturne de La Praille – Les Intenses Sessions Trail Running Domaine nordique de la Praille, 16 décembre 2023, Plateau d'Hauteville.

Le site de La Praille est à nouveau le cadre de l’édition hivernale des Intenses Sessions pour nous faire courir les sentiers à la lueur de la frontale ! Venez passer une soirée exceptionnelle dans un cadre féérique avec des courses pour tous les âges..

2023-12-16 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-16 . .

Domaine nordique de la Praille Hauteville-Lompnes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The site of La Praille is once again the setting for the winter edition of the Intenses Sessions to make us run the trails by the light of the headlamp! Come and spend an exceptional evening in a magical setting with races for all ages.

¡El sitio de La Praille vuelve a ser el escenario de la edición invernal de las Intenses Sessions para hacernos correr por los senderos a la luz del faro! Venga a pasar una velada excepcional en un entorno mágico con carreras para todas las edades.

Das Gelände von La Praille bildet wieder den Rahmen für die Winterausgabe der Intenses Sessions, um uns im Schein der Stirnlampen über die Pfade laufen zu lassen! Verbringen Sie einen außergewöhnlichen Abend in einer märchenhaften Umgebung mit Läufen für alle Altersgruppen.

