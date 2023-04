Exposition – Buissonières Centre d’art contemporain de Lacoux, 22 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Grande journée art contemporain le 22 juillet, vernissage de « Buissonières » sous le commissariat de Julie Portier et Claire Fitzgerald à 11h.

2023-07-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

Centre d’art contemporain de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux, Hameau de Lacoux, ancienne école Mairie, 01110, Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Great day of contemporary art on July 22, opening of « Buissonières » curated by Julie Portier and Claire Fitzgerald at 11am

Gran jornada de arte contemporáneo el 22 de julio, inauguración de « Buissonières », comisariada por Julie Portier y Claire Fitzgerald, a las 11 h

Großer Tag der zeitgenössischen Kunst am 22. Juli, Vernissage von « Buissonières » unter dem Kuratorium von Julie Portier und Claire Fitzgerald um 11 Uhr

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey