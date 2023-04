Battre la campagne Montagne magique, 22 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Table ronde, Battre la campagne, En finir avec “la province” et la ruralité exotique

Conférence, débats, expositions, bières artisanales

Montagne magique est une association, entrée pour devenir membre 2€, gratuit moins de 12 ans.

2023-07-22 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-22 19:00:00. EUR.

Montagne magique Montagne magique, 1687 avenue Felix Mangini

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Round table, Beat the countryside, Putting an end to the « province » and exotic rurality

Conference, debates, exhibitions, craft beers

Montagne magique is an association, admission to become a member 2?, free under 12 years old

Mesa redonda, Vencer al campo, Acabar con la « provincia » y la ruralidad exótica

Conferencia, debates, exposiciones, cervezas artesanales

Montagne magique es una asociación, afiliación 2? gratis menores de 12 años

Podiumsdiskussion, Das Land schlagen, Schluss mit der Provinz und der exotischen Ländlichkeit!

Konferenzen, Debatten, Ausstellungen, handwerklich gebrautes Bier

Montagne magique ist ein Verein, Mitgliedsbeitrag 2?, unter 12 Jahren kostenlos

