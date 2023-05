Instants terroir et artisanat – Visite de la chèvrerie Cormaranche-en-Bugey, 7 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Visitez la ferme et partez à la rencontre des animaux (chèvres, moutons, ânes…). Amandine vous expliquera son métier avec passion. Avant de repartir, vous pourrez faire un tour dans la boutique pour acheter les fromages de chèvre fabriqués à la ferme..

2023-07-07 à 16:30:00 ; fin : 2023-08-25 18:30:00. EUR.

Cormaranche-en-Bugey GAEC Les chèvres de M. Seguin

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the farm and meet the animals (goats, sheep, donkeys…). Amandine will explain you her job with passion. Before leaving, you will be able to visit the store to buy the goat cheeses made at the farm.

Visite la granja y conozca a los animales (cabras, ovejas, burros…). Amandine le explicará su trabajo con pasión. Antes de marcharse, podrá visitar la tienda para comprar el queso de cabra elaborado en la granja.

Besuchen Sie den Bauernhof und machen Sie Bekanntschaft mit den Tieren (Ziegen, Schafe, Esel…). Amandine wird Ihnen mit Leidenschaft ihren Beruf erklären. Bevor Sie wieder abreisen, können Sie sich im Laden umsehen, um den auf dem Hof hergestellten Ziegenkäse zu kaufen.

Mise à jour le 2023-05-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey