Sortie Festival Nature Ain – Le réchauffement climatique Cormaranche-en-Bugey, 13 mai 2023, Plateau d'Hauteville.

L’ONF vous propose une visite en forêt de Cormaranche pour vous montrer l’ impact du réchauffement climatique, les coupes de bois sanitaires, et engager une réflexion sur l’après ?.

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 16:00:00. .

Cormaranche-en-Bugey Fôret de Cormaranche

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The ONF offers you a visit to the forest of Cormaranche to show you the impact of global warming, the sanitary wood cuts, and to think about the future?

La ONF le propone una visita al bosque de Cormaranche para mostrarle el impacto del calentamiento global, las cortas sanitarias de madera y reflexionar sobre el futuro

Die ONF bietet Ihnen einen Besuch im Wald von Cormaranche an, um Ihnen die Auswirkungen der Klimaerwärmung und die sanitären Holzeinschläge zu zeigen und über die Zeit danach nachzudenken

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey