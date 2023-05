Atelier Festival Nature Ain – Initiation macro / proxi Centre social des 7 lieux, 13 mai 2023, Plateau d'Hauteville.

Au cours de ce Festival Nature, une initiation macro / Proxi dont le but est de donner les principes de bases, des règles, des astuces et de sensibiliser à l’impact de cette pratique sur le milieu par Patrick Carlier..

2023-05-13 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Centre social des 7 lieux Pl. du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



During this Nature Festival, an initiation macro / Proxi whose goal is to give the basic principles, rules, tips and awareness of the impact of this practice on the environment by Patrick Carlier.

Durante este Festival de la Naturaleza, una iniciación macro / Proxi cuyo objetivo es dar los principios básicos, reglas, consejos y sensibilizar sobre el impacto de esta práctica en el medio ambiente por Patrick Carlier.

Im Laufe dieses Naturfestivals wird Patrick Carlier eine Einführung in die Makro-/Proxi-Fotografie geben, deren Ziel es ist, die Grundprinzipien, Regeln und Tricks zu vermitteln und das Bewusstsein für die Auswirkungen dieser Praxis auf die Umwelt zu schärfen.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey