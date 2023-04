Atelier Festival Nature Ain – Sculpture et modelage animalier Pl. du Dr Rougy, 12 mai 2023, Plateau d'Hauteville.

Estelle RAJAT artiste du Festival Nature Ain, vous propose une initiation au travail de l’argile, avec chaque jour des stages de modelage animalier !.

2023-05-12 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-12 . EUR.

Pl. du Dr Rougy Salle des fêtes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Estelle RAJAT, artist of the Festival Nature Ain, proposes you an initiation to the work of the clay, with every day of training courses of animal modelling!

Estelle RAJAT, artista del Festival Nature Ain, le propone una iniciación al trabajo de la arcilla, ¡con cursos diarios de modelado de animales!

Estelle RAJAT, Künstlerin des Naturfestivals Ain, bietet Ihnen eine Einführung in die Arbeit mit Ton an. Jeden Tag gibt es Workshops zum Modellieren von Tieren!

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey