Atelier Festival Nature Ain – La composition de l’image 1 place du Docteur le Tacon, 12 mai 2023, Plateau d'Hauteville.

Le Festival Nature Ain, c’est l’occasion d’apprendre ou de maîtriser les techniques de la photographie avec Rémi Pozzi, ces stages s’adressent aux stagiaires de tous niveaux….

2023-05-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-12 16:00:00. EUR.

1 place du Docteur le Tacon Centre Social et Culturel, les 7 Lieux

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Nature Ain is an opportunity to learn or master the techniques of photography with Rémi Pozzi, these courses are for trainees of all levels..

El Festival Nature Ain es una oportunidad para aprender o dominar las técnicas de la fotografía con Rémi Pozzi, estos cursos están dirigidos a estudiantes de todos los niveles?

Das Festival Nature Ain ist eine Gelegenheit, die Techniken der Fotografie mit Rémi Pozzi zu erlernen oder zu beherrschen. Diese Kurse richten sich an Teilnehmer aller Niveaustufen?

