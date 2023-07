Parcours de santé de Fromelennes Plateau des grottes de Nichet Fromelennes, 12 juillet 2023, Fromelennes.

Fromelennes,Ardennes

Le parcours se compose de 16 ateliers, répartis en forme de 8 permettant de faire un grand ou un petit parcours entre le panneau « Départ » et le panneau « Arrivée ».Chaque atelier dispose d’un pictogramme illustrant les mouvements à exécuter.Un panneau relais information est installé à proximité des grottes. Il indique les distances et les directions à prendre pour chaque parcours..

fin : . .

Plateau des grottes de Nichet

Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est



The route is made up of 16 workshops, divided into 8, allowing you to make a large or small route between the « Start » and « Finish » panels. Each workshop has a pictogram illustrating the movements to be performed. An information relay panel is installed near the caves. An information relay sign is installed near the caves. It indicates the distances and directions to be taken for each route.

El recorrido se compone de 16 talleres, divididos en 8, lo que permite realizar un recorrido largo o corto entre los paneles de « Salida » y « Llegada ». Cada taller cuenta con un pictograma que ilustra los movimientos a realizar. Cerca de las cuevas se ha instalado un panel informativo de relevo. Cada taller cuenta con un pictograma que ilustra los movimientos que hay que realizar. Cerca de las cuevas se ha instalado un panel informativo de relevo que indica las distancias y direcciones que hay que tomar para cada recorrido.

Der Parcours besteht aus 16 Werkstätten, die in Form von 8 aufgeteilt sind und es ermöglichen, zwischen dem Schild « Start » und dem Schild « Ziel » eine große oder kleine Strecke zurückzulegen.Jede Werkstatt verfügt über ein Piktogramm, das die auszuführenden Bewegungen illustriert.In der Nähe der Höhlen ist eine Relais-Informationstafel aufgestellt. Sie zeigt die Entfernungen und Richtungen für jeden Parcours an.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme