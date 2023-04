Pint of Science 2023 Plateau de Saclay et Vallée, 22 mai 2023, Orsay.

Pint of Science 2023 22 – 24 mai Plateau de Saclay et Vallée Sur inscription (2€ le billet) sur pintofscience.fr (les évènement sont classés par ville).

Le concept de Pint of Science est inventé en 2012 par les Dr Michael Motskin et Dr Praveen Paul, deux chercheurs londoniens. En ouvrant les portes de leur laboratoire au grand public, ils découvrent un public curieux et fasciné par les sciences. Une question se pose alors: «Comment renouveler cette expérience?» Et si on sortait la science et les scientifiques hors des murs du labo pour s’installer dans les pubs?

Pint of Science était né!

La première édition a eu lieu en Angleterre dans 3 villes en 2013. Après la première édition anglaise la branche francaise du festival est fondée en 2014. La dernière édition du festival, en mai 2022, a eu lieu dans 32 villes de France, rassemblant 6 000 participants.

Pour cette édition 10ème édition Pint of Science débarque sur le plateau de Saclay avec des évenements dans des bars situés à Gif sur Yvette (Brass&co) et Orsay (Le Gramophone et Hall of Beer).

Vous avez toujours voulu savoir comment on répare de la peau humaine, comment fonctionne chatGPT, que nous apprend l’espace sur la lumière ou encore quelle météo fait-il sur le soleil ? Envie d’un voyage dans l’histoire pour resoudre des mystères ou en apprendre plus sur les jeux de pouvoir pendant la guerre de 100 ans ?

Allez venez nous retrouver pour une pinte et de la science !

Plateau de Saclay et Vallée Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pintofscience.fr/events/gif-sur-yvette »}, {« type »: « link », « value »: « https://pintofscience.fr/events/orsay »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T18:30:00+02:00 – 2023-05-22T21:30:00+02:00

2023-05-24T18:30:00+02:00 – 2023-05-24T21:30:00+02:00

vulgarisation scientifique communication

Pint of Science FRANCE