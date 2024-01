Animation Famille Plus & visite M Patou Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Animation Famille Plus & visite M Patou Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan, 4 janvier 2024, Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 16:00:00 Animations pour les enfants et visite de M. Patou.

Animations pour les enfants et visite de M. Patou

Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet EUR.

Plateau de l’Ecole Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01 par OT de St Lary|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Code postal 65170 Lieu Plateau de l'Ecole Pla d'Adet Adresse Plateau de l'Ecole Pla d'Adet SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Plateau de l'Ecole Pla d'Adet Saint-Lary-Soulan Latitude 42.8125688 Longitude 0.29460908 latitude longitude 42.8125688;0.29460908

Plateau de l'Ecole Pla d'Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lary-soulan/