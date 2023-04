BALADE CONTEE Plateau de l’Avant-Garde Pompey Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Pompey . Qui connait encore la langue des arbres ? Laissez-vous emporter dans un voyage à la rencontre de ces Géants aux racines millénaires. Ecoutez la chanson du vent dans leurs feuilles. Feuillu, épineux ou fruitier, chacun nous livre son histoire, afin qu’elle puisse germer dans le cœur de qui voudra bien la recueillir. Entre musique et parole envolée, des contes de sagesse et de malice, de gourmandise et de poésie : un saule pleureur rêvant de toucher le ciel, un érable chantant, ou encore d’une vieille femme radine n’aimant rien au monde que les fruits dorés d’un arbre vivant au Pays du soleil levant… Contes, sansula, et violoncelle : Julie ANDRE Durée : environ 50 min.

RDV au Parking du Plateau de l'Avant-Garde à gauche. tourisme@bassinpompey.fr +33 3 83 24 40 40

