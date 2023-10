La LudO’ Plateau de la Gare Espalion, 30 septembre 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans ! À Espalion et sur les communes des environs.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . 22 EUR.

Plateau de la Gare

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Come and play board games! From 0 to 107 years old ! In Espalion and in the surrounding villages

¡Ven a jugar a juegos de mesa! ¡De 0 a 107 años! En Espalion y alrededores

Kommt und spielt Gesellschaftsspiele! Von 0 bis 107 Jahren! In Espalion und den umliegenden Gemeinden

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Terres d’Aveyron