Rando cyclo VTT Les 3 Boucles Plateau de la Gare, 27 août 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Les 3 Boucles vous amèneront sur les hauteurs du Cayrol par la Tour de Masse pour rejoindre les contreforts du Monastère Cabrespine avant de redescendre sur le Causse puis le village de Coubisou..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

Plateau de la Gare

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



The 3 loops will take you to the heights of Cayrol via the Tour de Masse to reach the foothills of the Cabrespine Monastery before descending to the Causse and the village of Coubisou.

Los 3 bucles le llevarán a las alturas del Cayrol por la Tour de Masse para alcanzar las estribaciones del monasterio de Cabrespine antes de descender al Causse y al pueblo de Coubisou.

Die 3 Schleifen führen Sie über die Höhen von Cayrol durch die Tour de Masse zu den Ausläufern des Klosters Cabrespine, bevor Sie wieder auf die Causse und dann in das Dorf Coubisou hinabsteigen.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Terres d’Aveyron