CONCOURS DEPARTEMENTAL DE PÉTANQUE À LA POINTE ST GILDAS
3 juin 2023, Préfailles
Plateau de la Chapelle, Avenue de la Plage Éric Tabarly

Loire-Atlantique . Concours départemental de pétanque UFOLEP à la Pointe Saint Gildas de Préfailles.

En triplettes.

