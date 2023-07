APER’O PLATINES Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) La Clusaz, 6 juillet 2023, La Clusaz.

La Clusaz,Haute-Savoie

DJ live, sunset session en terrasse.

Tous les jeudis du 6 juillet au 24 août inclus.

2023-07-06 18:00:00 fin : 2023-08-24 22:00:00. EUR.

Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) Restaurant 1647

La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Live DJ, sunset session on the terrace.

Every Thursday from July 6 to August 24 inclusive

DJ en directo, sesión al atardecer en la terraza.

Todos los jueves del 6 de julio al 24 de agosto inclusive

Live-DJ, Sunset Session auf der Terrasse.

Jeden Donnerstag vom 6. Juli bis einschließlich 24. August

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme de La Clusaz