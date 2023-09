Cet évènement est passé Valorisation du Patrimoine Plateau Chembenyoumba Catégorie d’Évènement: Chembenyoumba Valorisation du Patrimoine Plateau Chembenyoumba, 16 septembre 2023, Chembenyoumba. Valorisation du Patrimoine Samedi 16 septembre, 08h00 Plateau entrée libre Pour la journée du Patrimoine, des tenues de stands seront présentes au plateau de M’tsangamouji afin de valoriser notre culture. En complément, plusieurs activités seront proposées telles que des sessions hennés, des tressages de feuilles de coco, fabrication du coprah, des expositons d’outils artisanales…etc.

Toute au long de la journée, des animations seront aussi proposées (chants danse etc…).

L’évenments aura lieu au plateau de M’tsangamouji de 8h à 14:30. Plateau Foyer des jeunes,97650 Mtsangamouji Chembenyoumba 97650 Mayotte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

