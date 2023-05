Défi Alimentation PLAT net GREEN, 13 mai 2023, Amilly.

Défi Alimentation Samedi 13 mai, 10h00 PLAT net GREEN

Défi pour une alimentation plus respectueuse sans augmenter son budget. D’où vient ce que je mange ? Comment sont produits mes fruits et légumes ? Nous vous proposons de répondre à ces questions en partant à la rencontre de producteurs et productrices proches de chez vous.

PLAT net GREEN 744 Route de Mormant, Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 90 65 »}, {« type »: « email », « value »: « ckosciolek@lne45.org »}]

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

