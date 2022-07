Visite guidée de l’Aqueduc romain du Gier Plat de l’air Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Visite guidée de l’Aqueduc romain du Gier Plat de l’air, 18 septembre 2022, Chaponost. Visite guidée de l’Aqueduc romain du Gier Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00 Plat de l’air

Vous découvrirez l’histoire et les mystères de la construction de ce géant de pierres qui se dresse dans la campagne lyonnaise depuis plus de 2000 ans. Plat de l’air Route des Pins, 69630 Chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Bus 12 Arrêt Les Vergers – Parking sur site.

http://www.histoire-patrimoine-chaponost.asso-web.com La plus longue section d’aqueduc romain encore visible en France (550m). L’Aqueduc du Gier était l’un des aqueducs qui servaient à alimenter en eau Lugdunum. Captant l’eau du Gier à Saint-Chamond, il transportait l’eau sur 86 km jusqu’à Fourvière. Plusieurs vestiges sont encore visibles de nos jours, entre autres sur les communes de Brignais et Chaponost. Le Site du Plat de l’Air où vous pourrez admirer les vestiges du siphon de l’Yzeron est un site classé et très bien conservé.

