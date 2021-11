Plastique : peut-on s’en passer ? Bibliothèque Drouot, 17 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 février 2022

de 19h à 20h

Une conférence de Nathalie Gontard et Hélène Seingier, les autrices de “Plastique, le grand emballement”, chez Stock

Aujourd’hui, plus de 11 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde et chacun d’entre nous produit plus de 5 tonnes de déchets plastiques en une vie… Considéré au départ comme un matériau miracle, le plastique a rapidement et sournoisement envahi la planète. On sait pourtant maintenant qu’il est néfaste pour l’environnement et pour notre santé. Pouvons-nous reprendre le contrôle ? Le tri et le recyclage, sont-ils des solutions crédibles ? Que peut-on attendre des autorités publiques, des industriels et des individus ? Le progrès technique pourrait-il nous sortir de l’impasse ?

Depuis 30 ans, dans son laboratoire et à travers le monde, Nathalie Gontard explore et scrute l’univers du plastique. Elle a découvert ses empreintes sur les plages, au cœur des sols et même dans la chair d’innombrables animaux. Inquiète, elle est allée chercher des matériaux cousins moins envahissants, puis a tenté de piéger le monstre dans son propre recyclage. Mais aujourd’hui elle se rend à l’évidence : le recyclage et le progrès ne suffiront pas à dompter la bête. Il faut supprimer la source du danger et reconnaître notre addiction pour ralentir notre consommation jusqu’au strict nécessaire. Un défi accessible que cette chercheuse, accompagnée d’Hélène Seingier, nous incite à relever dans Plastique, le grand emballement (éd. Stock, 2020).

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009

