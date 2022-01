Plastique à la dérive Vesc Vesc Catégories d’évènement: Drôme

2022-02-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-05

Vesc Drôme Vesc EUR 8 10 Représentation familiale par La Compagnie Papillons bleus. Musique et marionnettes diffusion.compagnie.nandi@gmail.com +33 6 87 21 87 60 http://www.compagnie-nandi.fr/saison-culturelle-20212022/ Vesc

