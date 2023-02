Plasticocène Friche Belle de Mai, 16 février 2023, Marseille 3e Arrondissement .

Plasticocène

2023-02-16 – 2023-05-27

Vernissage en présence des artistes, des associations et des institutions partenaires le 15 février à partir de 17h



Plusieurs artistes contemporains s’emparent de la problématique de la pollution plastique, omniprésente dans tout le cycle de l’eau, pour imaginer cette exposition collective dont la matière première n’est autre que des déchets sauvages collectés. Chaque création devient alors le symbole d’une régénération de notre planète et un acte de préservation concret qui relaye le plastique au rang de matière du passé.



En collectant des déchets sauvages avec l’aide de l’association MerTerre et en les proposant comme matières premières aux artistes, l’association Polymer espère inventer des futurs enviables et protéger notre précieux écosystème.



Avec les artistes :

Museo Aero Solar, Thomas Mailaender, Southwhay Studio, Côme Di Meglio, Elvia Teotski, Coline Le Quenven, Maxime Verret, James Shaw, Marion Flament, Wendy Andreu, IGO Studio, NSDOS, Gangui Collectif, Ateliers Laissez Passer.



À propos de l’exposition

Sur notre planète bleue, l’eau est l’élément qui connecte tous les êtres vivants. Avant d’arriver jusqu’à notre bouche d’égout, l’eau effectue un grand périple : depuis les mystérieuses entrailles de la Terre et les glaciers, elle se faufile dans les ruisseaux, les forêts, les nappes phréatiques, les robinets et les bouteilles d’eau.



À l’ère de la civilisation industrielle, la plupart de nos gestes génèrent des déchets plastiques. Notre vie est une somme d’ordures. Les poubelles s’accumulent sur le monde et se désagrègent sous l’action des courants et du soleil, avant de se démultiplier en micro-plastiques. La menace microscopique se répand partout où l’eau passe, jusqu’à s’évaporer dans les nuages. Ainsi, l’empreinte humaine se retrouve dans chaque goutte. Ce sont autant de molécules et d’adjuvants toxiques, fantômes de nos usages, qui contaminent toute la chaîne alimentaire et affectent les êtres vivants.



À Marseille, partout s’amoncellent des ordures en tout genre. Parfois amenées par le vent, parfois laissées volontairement sur la plage puis charriés par les courants.Nous voudrions que la situation s’améliore. C’est pourquoi l’association Polymer donne carte blanche à plusieurs artistes contemporains pour imaginer une exposition autour de la problématique de la pollution plastique, omniprésente dans tout le cycle de l’eau.

••• Temps forts

4 mars – Concert de Fulu Miziki

18 mars – Lames de fond, conférence-débat sur la protection de l’eau en France, animée par Médiavivant

12 avril (à confirmer) – Œuvre comestible, avec Émilie Laystary de l’école comestible et Charlotte Gautier Van

Tour

29 avril – Bingo dingo, avec Precious Plastic Provence

20 mai – Envol de la montgolfière Aerocene, avec Museo Aero Solar



••• Ateliers participatifs

La montgolfière Aerocene est une œuvre collaborative à partir de sacs plastiques collectés dans le quartier de la Belle de Mai.

Chaque visiteur·se peut amener, dans la galerie, les sacs plastiques collectés et participer à l’atelier afin de construire une bulle géante capable de voler, résultat du patchwork des contributions de tout un chacun.e

La confection de cette œuvre volante sera effectuée sous forme d’ateliers chaque semaine tous les mercredis et samedis à partir du 15 février jusqu’à la clôture de l’exposition, 4 mois plus tard.

Le 20 mai, lors de la phase du gonflage, les publics sont invités à se déchausser et pénétrer dans la bulle plastique afin d’observer les différents messages laissés sur les sacs qui la composent.

L’objectif est poétique et vise à réapprendre que la coopération peut ré-enchanter le monde. Une proposition collaborative pour rappeler que la somme des intérêts individuels ne forme pas l’intérêt général.



Une proposition de l’association Polymer.

[galerie de La Salle des machines]

Avec de nombreux rendez-vous autour de l’exposition, plusieurs artistes contemporains s’emparent de la problématique de la pollution plastique.

https://www.lafriche.org/evenements/plasticocene/

