Plastic Platon – Juglair et Julien Fanthou – Festival La Nuit du Cirque Esplanade des 3 Iles, 13 novembre 2021, Indre. 2021-11-13 Représentation sous chapiteau

Horaire : 20:30 21:05

Gratuit : non 5 € / 10 € BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentation sous chapiteau Cirque. Quiqui ? Qui du quiqui ? Qui de la zézette ?2 êtres évoluent depuis leurs corps pour mieux s’en échapper. S’écorchant la peau, la retournant, l’enfilant comme un gant, ils se jouent des sexes à en perdre le féminin/masculin, poussent au grotesque, Drag King & Queen et font du corps un banquet platonicien à 4 bras, 4 jambes, 3 sexes ou pas et mille visages.Conception et interprétation : Juglair et Julien Fanthou Durée : 35 min. Public : à partir de 8 ans, tout public Dans le cadre du Festival La Nuit du Cirque (du 12 au 14 novembre 2021) Esplanade des 3 Iles adresse1} Indre 44610 https://www.theatreonyx.fr

