Plastic Palms + Clamn Dever + Panty Panty L’international Paris, 4 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 04 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

Plastic Palms

(Turin, IT – Garage)

Plastic Palms est un projet musical fondé en 2020 par le couple Clarissa Ghelli (voix et guitare rythmique) et Daniel Rineer (basse). Originaires de New York, ils sont maintenant basés à Turin, en Italie. Le groupe est complété par Marcello Newman (guitare solo) et Sam Vickers (batterie). Plastic Palms fait du rock n’roll bruyant et nostalgique. Sortie d’un nouvel EP en 2024.

www.plasticpalms.bandcamp.com

https://www.instagram.com/plastic_palms/

Clamn Dever

(Paris, FR – Rock)

Clamn Dever est un groupe parisien inspiré par les grands classiques des 60s autant que par la scène rock contemporaine. Il est formé autour de Ludwig Dosch, poète et songwriter venu d’Allemagne.

Son ancien colocataire, Alexis Ulveling le rejoint avec une guitare lead souple et aérienne. Leur ami et artiste Emmanuel Medioni les soutient à la basse et aux choeurs. Le groupe est complété par le jeu de batterie incisif du jeune Felix Langot.

Le style du groupe évolue avec de nouvelles compositions à paraître prochainement empruntant des sonorités électroniques avec l utilisation de synthé.

https://www.instagram.com/clamndever/

Panty Panty

(Paris, FR – Punk)

Panty Panty, trio vénère de Saint Denis, a ingurgité du punk rock, du riot grrrrl et du psychobilly et te le recrache à la figure en 2″30. Basta!

www.instagram.com/pantypantymusic/

▂▂▂▂

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/40jIPVvGD https://fb.me/e/40jIPVvGD https://my.weezevent.com/plastic-palms-clamn-dever-panty-panty

Plastic Palms + Clamn Dever + Panty Panty