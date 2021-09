Plastic Odyssey Le Havre, 15 septembre 2021, Le Havre.

Plastic Odyssey 2021-09-15 – 2021-09-19

Le Havre Seine-Maritime

Plastic Odyssey lance une mission d’exploration dans les zones les plus touchées par la pollution plastique. L’objectif ? Trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique et tester de nouveaux modèles, à petite échelle, pour ensuite les répliquer sur d’autres territoires. Trois continents, trente villes – et autant de solutions testées et partagées avec le monde entier.

Programme détaillé :

– Mercredi 15 septembre : Exposition interactive du Village Plastic Odyssey qui recevra des stands d’associations et d’entreprises engagées sur la protection de l’environnement et la réduction du plastique.

10h – 14h : Échange avec Bin Happy autour du compostage de proximité et de la re-valorisation des biodéchets.

14h – 18h : Coline Bohler, alias COHBO, viendra parler upcycling et présenter ses créations de bijoux créés à partir des déchets marins trouvés sur les plages du Havre et dans les blockhaus.

17h – 18h : Plongez dans l’Océan grâce à une séance de lecture avec la librairie “Les 400 Coups”, idéal pour les enfants ! (sous réserve de confirmation).

– Jeudi 16 septembre : Réservé aux scolaires

– Samedi 18 septembre : Plastic Odyssey transforme la Halle aux Poissons en skatepark dansant !

Venez visiter le village de 10h à 18h et profiter d’une programmation festive unique, en collaboration avec la Halle aux Poissons !

Toute la journée :

Initiez vous au Skateboard grâce à Quicksilver : rendez-vous à la Halle aux Poissons pour des cours d’initiation au skateboard avec Simon Lebas à 16h et 17h (3€ de participation demandée). Quicksilver met à disposition des modules de skateboard en accès libre, remise de bons de réduction aux participants.

Visitez l’exposition “Au revoir le Havre” : Travaillant à partir d’une sélection de cartes postales du fonds des archives municipales de la ville du Havre, les étudiants de l’Esadhar ont proposé, par groupe de trois, une nouvelle lecture de ces images.

Venez goûter les chocolats et le rhum transporté par TOWT.a.la.voile

Dans le cadre des Journées du Matrimoine en Normandie:

11h-12h30 : Une table-ronde en accès libre pour découvrir le parcours et la passion de plusieurs femmes pour la mer : qu’elles soient anthropologues, artistes, passionnées de pêche ou de sports en mer, venez découvrir le parcours inspirant de ces femmes à la Halle aux Poissons

14h-15h : Émilie Yojenka chante son album “Du haut du mur”

Et pour finir la journée en beauté :

15h – 17h : Live radio avec Ouest Track et son studio mobile

19h – 22h : Incre Deeple vient enflammer votre apéro

Gratuit.

https://plasticodyssey.org/

