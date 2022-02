PLASTIC ODYSSÉE Le Mans, 2 mars 2022, Le Mans.

PLASTIC ODYSSÉE La Fabrique – Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans

2022-03-02 08:30:00 – 2022-04-23 18:00:00 La Fabrique – Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans Sarthe

Depuis leur découverte au XXème siècle, les plastiques font partie intégrante de notre quotidien, et se retrouvent dans nos environnements. Cette pollution génère de nombreuses inquiétudes tant elle perturbe les écosystèmes.

Mais de quoi sont faits les plastiques ? Comment les récolter et les recycler ? Quels sont les impacts de ces déchets sur la biodiversité ? Et comment cette pollution est-elle aujourd’hui étudiée par les scientifiques ?

En quête de réponses à ces questions, l’exposition « Plastic Odyssée » vous embarque dans un périple au cœur de quatre environnements : le laboratoire de recherche, le milieu urbain, la rivière et l’océan. A travers ces écosystèmes, vous pourrez voyager avec des plastiques de la poubelle jusqu’au recyclage, de la terre à la mer ou encore de la surface des océans jusqu’aux profondeurs abyssales.

PlasticOdyssée est une réalisation de Le Mans Université, fruit d’une collaboration entre le Pôle culture scientifique, l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans et le laboratoire Espaces et Sociétés. Elle est financée par la Région Pays de la Loire dans le cadre de l’appel à projet Sciences-Société Orientation et CSTI.

culture-scientifique@univ-lemans.fr

