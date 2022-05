Plastic Mermaids, Paradoxant, Wheobe, trio de concerts pop/rock SUPERSONIC, 28 septembre 2022, Paris.

Le mercredi 28 septembre 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

De la dream pop au rock, le Supersonic (12e) vous présente une soirée musicale colorée avec un trio de concerts gratuits, le 28 septembre.

PLASTIC MERMAIDS

(Dream pop – UK)

Ils sont surfeurs, ils ont un jour esquissé les plans d’un synthétiseur entièrement joué par des pigeons – mais sur leur deuxième album complet, les cinq membres du groupe Plastic Mermaids de l’île de Wight, inventifs à l’infini, font face à leur côté sombre.

Au cœur de Plastic Mermaids se trouve la force créatrice de deux frères, Douglas et Jamie Richards, fils d’un constructeur de bateaux de Gurnard, qui abordent la vie comme un projet artistique, mettant autant d’amour dans les concepts visuels et la mise en scène de leur groupe que dans leur marque unique de psych-rock et d’électronique.

PARADOXANT

(Weird pop – Bruxelles, BEL)

Échappé du groupe BRNS, le multi-instrumentiste Antoine Meersseman est le corps et l’esprit de Paradoxant. Née d’une profonde remise en question, sa musique tend naturellement vers le changement, la radicalité, le danger, des mélodies pop, hantées et instantanées, mais aussi, et surtout, vers davantage de liberté.

Dans le sillage des chapitres écrits par des formations comme Crack Cloud, Suuns, Clinic ou Liars, le récit de Paradoxant s’est étoffé grâce aux contributions de Romain Benard (Ropoporose), Antoine Pasqualini (Monolithe Noir) et maintenant Lou Wery, complices croisés dans les coulisses de la scène bruxelloise.

WHEOBE

(Psych Rock – Lyon, FR)

Par sa singularité, Wheobe marque les esprits. Les quatre jurassiens nous ouvrent les portes d’un monde dystopique, empreint d’une plume acerbe et d’un rock alternatif puissant. Oscillant entre Radiohead et Black Midi, le combo se révèle gagnant tant par sa fougue que son live envoûtant. Le groupe brouille les pistes avec leur nouvel EP “Lifedrop”

———————————

Mercredi 28 Septembre 2022

Entrée gratuite jusqu’à 23h

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)http://supersonic-club.fr/

