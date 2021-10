Plastic Age 30/10 59 rivoli, 30 octobre 2021, Paris.

Plastic Age 30/10

59 rivoli, le samedi 30 octobre à 19:00

Plastic Age sur disque, c’est un mélange détonnant d’urgence punk et évidence pop, une rage froide et élégante, une voix et une grâce singulière. Des thèmes graves traités avec une vitalité et un instinct vital irrésistible. Sur scène, c’est un déferlement d’énergie ravageuse: C’est à 100 à l’heure et sans temps morts qu’ils abordent leurs sets, laissant le public assommé, pantelant et ravi devant autant de fraîcheur et de maîtrise. Site internet : [http://plasticage.fr/](http://plasticage.fr/) Facebook : [https://www.facebook.com/plasticagemusic/](https://www.facebook.com/plasticagemusic/) Youtube : [https://www.youtube.com/PlasticAgeMusic](https://www.youtube.com/PlasticAgeMusic) Bandcamp : [https://plasticagemusic.bandcamp.com/](https://plasticagemusic.bandcamp.com/)

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

