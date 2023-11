MARCHE DES LUMIÈRES – PLAPPEVILLE Plappeville, 25 novembre 2023, Plappeville.

Plappeville,Moselle

15° Marche des lumières : Concerts et balade dans le vieux village. Tout public

Samedi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

Plappeville 57050 Moselle Grand Est



15th Marche des lumières: Concerts and strolls through the old village

15º Paseo de las Luces: conciertos y paseo por el casco antiguo

15° Marche des lumières: Konzerte und Spaziergang durch das alte Dorf

Mise à jour le 2023-11-03 par AGENCE INSPIRE METZ