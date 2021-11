Mondonville Salle Orion Mondonville Plantons des bulbes Salle Orion Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Salle Orion, le samedi 4 décembre à 14:00

### Venez planter des bulbes pour préparer le printemps et embellir Mondonville. Les bulbes seront fournis gratuitement, venez avec votre matériel (plantoir à bulbes, petite pelle, gants, bottes…) Du matériel pourra vous être prêté. **Objectifs** * préparer le printemps * embellir Mondonville * action pour la biodiversité * développer le lien social, partager un moment convivial, apprendre à se connaître Mondonville – Mairie de Mondonville Salle Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T16:00:00

