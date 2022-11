Plantons de haies, plantons des pommiers Sarran Sarran Catégorie d’évènement: Sarran

Plantons de haies, plantons des pommiers Sarran, 3 décembre 2022, Sarran. Plantons de haies, plantons des pommiers

Sarran

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 12:00:00 12:00:00 Sarran Corrèze Sarran Dans le cadre du Téléthon, la société Eco Tree, Limousin Nature Environnement, l’association des croqueurs de pommes et le Conseil départemental de la Corrèze organisent une grande matinée de sensibilisation à la plantation de haies et d’arbres fruitiers locaux.

Samedi 3 décembre de 10h à 12h

Animations gratuites :

Interventions sur l’importance du bocage dans nos paysages corréziens

Découverte des anciennes variétés de pommes locales

Conseils sur la taille, la greffe et les soins a apporter à un verger

Vente de jus de pommes locales au profit du Téléthon. Renseignements : 06 08 41 21 35 Sarran

dernière mise à jour : 2022-11-21 par OT d’Egletons

Détails Catégorie d’évènement: Sarran Autres Lieu Sarran Adresse OT d'Egletons Sarran Ville Sarran lieuville Sarran

Sarran Sarran https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarran/

Plantons de haies, plantons des pommiers Sarran 2022-12-03 was last modified: by Plantons de haies, plantons des pommiers Sarran Sarran 3 décembre 2022 OT d'Egletons

Sarran