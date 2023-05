Planton Movil de Lucia Monge : une grande marche végétale et festive pour relier Vitry à la Seine Place du marché de Vitry-sur-Seine, 3 juin 2023, Vitry-sur-Seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Procession participative, végétale et festive.

« Plantón » est un mot espagnol qui désigne un jeune arbre. Il est également utilisé pour désigner les sit-in, formes de manifestation douces contemporaines. Le projet de Lucía Monge, qui consiste en la réalisation de processions d’arbres dans différentes métropoles du monde, cherche à donner de la visibilité aux espèces végétales dans l’espace de la ville.

Le projet de Lucía Monge a connu une dizaine d’occurrences depuis 2010, notamment à Lima au Pérou, à New York et Minneapolis aux États-Unis, à Londres en Angleterre, etc. Il aura lieu pour la première fois en France, à Vitry-sur-Seine, à l’occasion de la nuit blanche, le 3 juin 2023.

Des personnes de tous âges sont invitées à rejoindre la procession et acheminer un ensemble d’arbres et de plantes, formant collectivement comme une petite forêt qui reprendrait sa place dans la ville. À la fin de la promenade, les arbres et les plantes sont plantés aux abords de l’Atelier des Ardoines et des rives de la Seine, et contribuent à la création d’un nouvel espace vert public.

Chaque Plantón Móvil répond à un contexte local et à sa communauté. Des ateliers sont organisés avec des citoyen·nes volontaires avant la procession, permettant une réflexion collective autour de la nécessité des espaces verts à planter, la nutrition et la médecine par les plantes, les migrations entre les plantes et les êtres humains, les cycles alimentaires, le rôle des plantes et la création d’un lieu, etc. Ces ateliers, comme les temps de plantations collectives, sont des moments de partages intergénérationnels permettant aux participant.es de se réapproprier leur espace urbain.

Pour plus d’informations et s’inscrire aux

ateliers (dates à venir), contactez-nous au 01 43 91 15 33 ou via l’adresse

email eva.galeriemunicipale94@outlook.fr

Avec les soutiens de la Métropole du Grand Paris et de la Société du Grand Paris.

Place du marché de Vitry-sur-Seine 7 Av. Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057523266605 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057523266605

Jorge Ochoa Procession réalisée à Lima, au Pérou, en 2011