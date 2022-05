Plantoidori Espace culture, 5 septembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Plantoidori

du lundi 5 septembre au jeudi 27 octobre à Espace culture

**Plantoidori** est l’aboutissement de AIRLab (Artiste en Immersion Recherche dans un laboratoire), une résidence art-science organisée par la Direction culture de l’Université de Lille, en partenariat avec le Fresnoy. L’objectif est d’inviter un artiste à dialoguer avec un laboratoire de recherche de l’Université de Lille afin de croiser création artistique, recherche et médiation pour faire émerger une œuvre singulière, mêlant art et science. L’artiste Dewi Brunet s’est ainsi associé au laboratoire DEFROST d’INRIA de l’Université de Lille. Dewi est artiste plieur. Autodidacte, il pratique cette discipline depuis plus de quinze ans en se spécialisant sur le pliage monumental, le froissage structuré, le plissage et l’Oribotic. Pratique encore méconnue, Dewi considère le pliage à la fois comme une technique, un médium d’expression et un champ de recherche pluridisciplinaire. Ses projets artistiques se rencontrent aujourd’hui sur le rapport sensible entre humain, monde vivant et technologie. L’équipe de recherche DEFROST de INRIA se focalise sur la robotique déformable, un nouveau champ de la robotique où les robots ne sont plus faits de matériaux rigides mais au contraire de matériaux mous ou de structures souples. Les thèmes de recherche de l’équipe concernent la simulation numérique du comportement de ces robots, pour le design et le contrôle. Pour le projet Plantoidori, Dewi et DEFROST ont exploré le champ de l’Oribotic, mettant en lumière les liens esthétiques, biomécaniques et morphologiques entre nature, origami et robotique. A la base du projet : rouvrir des voies de sensibilité vers le vivant et les machines. Un questionnement posé par les philosophes Baptiste Morizot et Gilbert Simondon. Tout comme l’artiste chercheur Matthew Gardiner, Dewi cherche à révéler le potentiel des organismes électro-mécaniques, par le pli. La mise en mouvement de structures pliées bio-inspirées pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes de considération et d’interaction entre le règne végétal et l’humain.

Entrée libre

Espace culture Cité Scientifique Villeneuve-d’Ascq, 59655 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq Nord



