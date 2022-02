Plantez un arbre près de chez vous parc Barberousse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Plantez un arbre près de chez vous parc Barberousse, 2 mars 2022, Lille. Plantez un arbre près de chez vous

parc Barberousse, le mercredi 2 mars à 09:30

La Ville de Lille propose aux habitants de planter un arbre pres de chez eux afin de préserver notre planète. Il s’agit de la plantation de 4 arbres, uniquement dans le parc Barberousse. La plantation débute à 09h30 pour finir vers 11h. C’est une plantation tout public sans inscriptions. Rendez-vous le 2 mars 2022 à 9h30 dans le parc Barberousse (face à la mairie de quartier).

gratuit

Plantez un arbre le 2 mars au parc Barberousse ! parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu parc Barberousse Adresse 74 rue saint gabriel Ville Lille lieuville parc Barberousse Lille Departement Nord

parc Barberousse Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Plantez un arbre près de chez vous parc Barberousse 2022-03-02 was last modified: by Plantez un arbre près de chez vous parc Barberousse parc Barberousse 2 mars 2022 lille Parc Barberousse Lille

Lille Nord