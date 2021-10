Planteurs de bonheurs près du chemin des coccinelles, 4 novembre 2021, Lille.

Les 4, 5 et 6 novembre, devenez des Planteurs de bonheurs en participant à la plantation d’une micro-forêt urbaine dans le quartier du Faubourg de Béthune ! Ce projet extraordinaire peut naître grâce à la mobilisation de toutes et tous. Jeunes et moins jeunes, investis dans les jardins, la citoyenneté, les quartiers lillois, vous souhaitez participer à l’aventure et rejoindre l’équipe de la Ligue Protectrice des Oiseaux pour cet événement mémorable ? Vous serez accompagnés pour réussir à planter un, dix ou vingt arbres en devenir. Afin de garantir le respect des règles sanitaires en vigueur et d’assurer la bonne organisation du chantier nature l’inscription est obligatoire. Inscrivez-vous pour une heure trente, une demi-journée ou plus ! Renseignements auprès de la LPO Nord au 06 56 84 19 92 – [nord@lpo.fr](mailto:nord@lpo.fr)

gratuit

