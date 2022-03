Plantes sauvages et vin bio Chançay, 11 mars 2022, Chançay.

Plantes sauvages et vin bio Chançay

2022-03-11 – 2022-03-11

Chançay Indre-et-Loire Chançay

39 EUR 39 Et si ces plantes que nous appelons couramment ‘mauvaises herbes’ pouvaient au final finir dans notre assiette, pour notre plus grand plaisir ? C’est ce que nous vous ferons découvrir lors de cette dégustation œnologique organisée en partenariat avec Cathy Bridonneau, une amie passionnée de botanique qui propose des ateliers et des séjours ‘Cueillette et cuisine des plantes sauvages’. Au programme : 6 mets salés et sucrés élaborés à partir de plantes cueillies dans nos jardins et nos campagnes et accompagnés de 4 vins de Loire bio, produits par des vignerons passionnés et amoureux de leur terroir. L’occasion d’en apprendre plus sur ces plantes qui nous entourent mais qui nous sont parfois invisibles (vertus gastronomiques, médicinales…) et de parler des accords mets et vins.

Plantes sauvages et vin bio : un accord insolite !

rdvdanslesvignes@gmail.com +33 6 52 16 97 07 http://rdvdanslesvignes.com/

Rendez-vous dans les Vignes

Chançay

