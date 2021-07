Plantes sauvages et médicinales Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 14 août 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Plantes sauvages et médicinales 2021-08-14 14:30:00 – 2021-08-14 17:00:00

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Au cœur d’un magnifique domaine, découvrez les vertus médicinales et comestibles des plantes et des arbres. Au fil des saisons, apprenez à vous nourrir et à vous soigner de manière écologique, éthique et locale avec Françoise Raso, naturopathe et phytothérapeute.

+33 5 53 13 48 01

Françoise Raso

dernière mise à jour : 2021-07-27 par